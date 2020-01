Brad Pitt y Jennifer Aniston acaparan el protagonismo en los premios SAG

Y se acordó con mucho cariño de Adam Sandler, con quien ha trabajado en “Just Go With It” (2011) y la reciente “Murder Mystery” (2019).

Siguiendo con las risas, el actor dio las gracias por el galardón a “los pies” de compañeras de “Once Upon a Time… in Hollywood” como Margot Robbie o Margaret Qualley , un chiste sobre el especial fetiche que tiene Quentin Tarantino con esa parte del cuerpo humano.

Pitt, que es el máximo favorito al Óscar a mejor actor de reparto por “Once Upon a Time… in Hollywood” , estuvo ayer especialmente inspirado en su intervención en la ceremonia. “Tengo que añadir esto a mi perfil de Tinder”, bromeó en relación a su premio.

Pitt se hizo con el premio al mejor actor de reparto de una película por “Once Upon a Time… in Hollywood” , mientras que Aniston se anotó el galardón a la mejor actriz de una serie dramática por “The Morning Show”.

You May Also Like