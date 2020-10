Brad Pitt lucha por la custodia compartida de sus hijos

“Es importante para Brad que los niños no se preocupen por la situación actual de sus padres y que no se sientan atrapados en el medio de ninguna manera. Este es un desafío debido a su edad, pero él está haciendo lo que puede. Brad Pitt ha evitado este escenario judicial durante años, y lo último que querría es que esto tuviera un resultado negativo para todos”, agregó la fuente. “Se trata de pasar su tiempo con los niños”.

Lo cierto es que Pitt quiere la custodia compartida, pero a Angelina Jolie no le convencerían los términos del acuerdo. La actriz solo aceptará un acuerdo si el hogar familiar no es el de Los Ángeles. Y es que parece ser que Angelina Jolie tiene en mente mudarse para cambiar su residencia familiar.

Maddox ya es mayor de edad, por lo que él mismo puede tomar la decisión de estar o no con su padre; aunque se sabe que no tiene una buena relación con él desde hace tiempo.

