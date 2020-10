Boza… su éxito solo es por Dios

De hecho, hace algunos días, el productor Faster , en una entrevista con +23, aseguró que empezó a trabajar con Boza porque le sorprendió que siempre tuvo una buena calidad vocal y no se desafinaba. En ese entonces, sus letras no eran tan pulidas como las de ahora, pero siempre vio su potencial. Ahora, que ya está jugando en las grandes ligas de la industria, vienen muchas colaboraciones con artistas de peso. Pronto saldrá el remix de “Hecha pa’ mí”, forma parte del álbum Más Negro que Rojo, que tiene más de dos millones de visualizaciones en YouTube.

El intérprete de “Odiarte” aseguró que todo lo que tiene lo ha obtenido solo, con Dios y con esos que siempre han creído en él como Faster. “No tendré éxito por nadie solo por Dios y mis fanes que saben qué es lo que es, y obvio Faster que ha creído siempre en mí. Lo que he hecho, lo he hecho solo, muchos dieron la espalda y yo seguí de frente y en lo mío. Esto es RB loco, no se sorprendan si volteo todo; los quiero, amo, adoro, que nadie coja ‘panic'”, escribió en sus historias de Instagram.

