Boza quiere dúo con Bad Bunny

Sobre la historia que subió Kim Kardashian a su Instagram con el contagioso tema “Hecha pa’ mí”, Boza mencionó que no lo podía creer, que miraba el celular y decía: “es Kim Kardashian… ¿tú me entiendes?”.

Boza confesó además que todo lo que le está pasando en su carrera es un sueño cumplido. “Una meta, algo que me propuse… Gracias a Dios se me dio y obviamente uno aprovecha el momento…”, dijo.

