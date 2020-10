Boxeo aficionado panameño hasta el 2021

A juicio del dirigente, se han pedido los juegos completos, para que los boxeadores lo usen de forma exclusiva y no lo intercambien, como ocurría anteriormente, esto debido a la COVID-19. “Sin el aporte de Pandeportes, no se puede desarrollar el boxeo aficionado”, sostuvo Cianca, quien añadió que la Pandemia perjudicó a todos los deportes y el boxeo aficionado tenía por lo menos 70 funciones en el 2020, que no se pudo concretar.

