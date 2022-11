Boxeador Andy Cruz ESCAPÓ FINALMENTE de Cuba – SwingCompleto

Por José Alejandro Rodríguez Zas

Pasada la medianoche de este sábado 5 de noviembre, el especialista en boxeo y amigo de Swing Completo Willie Suárez, dio a conocer públicamente en una transmisión en vivo en su página de Facebook de Boxeo Cubano, una noticia que no por esperada deja de alegrar a los seguidores del deporte en la isla.

El estelar boxeador cubano Andy Cruz, para muchos el mejor pugilista antillano de la actualidad, escapó finalmente de Cuba en las últimas horas rumbo al extranjero, luego de ser protagonista de una suerte de «novela» bien compleja hace algunos meses durante un frustrado intento de salida ilegal, que le costó el despido del movimiento deportivo cubano

«Esta es una noticia en la cual vengo trabajando desde ayer. Es una excelente noticia. Una súper noticia (…) Ya es oficial, no hay duda de ningún tipo: Andy Cruz ya no está en Cuba», comentó Willie en su directa, evidentemente emocionado. «Tengo fotos, tengo evidencias. Lo confirmé con varias fuentes diferentes y con el mismo Andy. Repito: Andy Cruz ya no está en Cuba», agregó.

«Yo se donde él está, pero no lo voy a decir. Si algún otro periodista quiere decirlo y exponer a Andy a algún peligro, pues yo no lo voy a mencionar», comentó Willie, al tiempo que mencionaba que la salida del peleador matancero de la isla se produjo en avión, según demuestran las evidencias. (Otras fuentes confirmaron a Swing Completo que el boxeador arribó a República Dominicana, país donde se encuentra actualmente.)

«Ya es oficial y esta vez no hay errores de ningún tipo. Andy Cruz ya es libre. Él mismo salió de Cuba por avión esta tarde y ya se encuentra seguro en un tercer país junto a un gran equipo que lucho mucho por el. El próximo paso es ponerlo en una posición donde la estrella del #boxeocubano reciba los mejores beneficios a cambio de su talento y sacrificio. Gracias a todos los que hicieron esta noticia posible. Cuando ustedes nos den el permiso les daremos todo el crédito por lo que han logrado hacer que no fue fácil. ¡Gracias!», escribió Willie en otra publicación en su página de Boxeo Cubano.

Como se sabe, ya en una ocasión anterior Willie anunció esta noticia según le reportaron sus fuentes y resultó que el peleador no había salido aún de la isla, por lo que fue criticado en redes sociales, contando solo con el apoyo de muy pocos y verdaderos amigos, como Swing Completo.

«Yo aprendí la lección. La gente de Swing Completo y mi amigo Daniel de Malas, estuvieron conmigo todo el tiempo apoyándome y nunca me dieron la espalda. A ti, mi amigo Daniel, y a todo el colectivo de Swing Completo les doy las gracias porque nunca me abandonaron ni me dieron la espalda, a pesar de que mis fuentes no me dieron la información correcta. Muchas gracias», fue el mensaje que envió Willie a nuestro colectivo durante su directa en reciprocidad a la estrecha amistad que compartimos

Andy es campeón olímpico de Tokio 2022, Mundial de Belgrado 2021 y dos veces monarca panamericano en Toronto 2015 y Lima 2019. Debutó como profesional con un triunfo y se espera que su futuro sea prometedor en el deporte.