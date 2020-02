Bouygues lanza una advertencia al Gobierno francés para que no prohiba usar Huawei para construir sus redes 5G

Al preguntarle si planteará una queja contra el Estado si se rechaza a Huawei, Bouygues no quiso entrar en el tema. “Por el momento, d iscutimos como personas civilizadas” , sostuvo. Pero el director general adjunto de Bouygues, Didier Casas, precisó posteriormente a los medios de comunicación que el grupo no descarta emprender ninguna medida con tal de preservar sus derechos.

Según una de las principales cabeceras económicas de Francia, Les Echos, Bouygues señaló que el Gobierno francés puede adoptar las decisiones que le convengan y que se respetarán las reglas pero d ejó claras sus condiciones : “Como presidente del grupo debo velar para que, por un lado, dichas decisiones no tengan un impacto financiero y, por otro, para que no nos provoque una desventaja competitiva”.

