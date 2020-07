El motivo es que Valtteri Bottas ha demostrado que sólo ha mantenido contacto con personas que forman parte de esa ‘burbuja’, en este caso, su pareja y sus ingenieros de Mercedes. Viajó a Mónaco, sí, pero no tuvo contacto con nadie ajeno. “Pregunté si estaba permitido hacerlo y la respuesta fue que sí. No hay diferencia mientras esté con las mismas personas en la misma burbuja , ya sea aquí o en mi casa en Mónaco”, explicó el finlandés.

You May Also Like