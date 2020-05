Bottas se cruza en el camino de Alonso de regreso a Renault y a la Fórmula 1

En caso de no seguir en Mercedes, el destino de Renault no es malo para Bottas: equipo oficial, proyección de liderar (si es capaz de batir a Esteban Ocon ), menos presión que en Mercedes por lograr resultados… El problema es que dejará de optar a victorias, al menos hasta el cambio normativo de 2022 , y que el futuro del proyecto de Renault en la F1 no está claro vista la incertidumbre económica que acecha al mercado automovilístico.

