Botsuana descuerna a cien rinocerontes salvajes para evitar que sean víctimas de la caza furtiva

“Lo que hacemos es preservar la base de crecimiento del cuerno , y cortamos donde realmente sólo hay material muerto. En otras palabras, no hay sensibilidad en el área que estamos cortando, pues no circula la sangre”, ha explicado.

Las autoridades veterinarias del país han aclarado que los rinocerontes no sufren al retirarles los cuernos, pues no “existe sensibilidad” en esa parte de sus cuerpos. En palabras del doctor veterinario Mmadi Reuben, se trata de un “procedimiento equivalente al corte de uñas en los humanos”.

Taolo ha contado en la televisión nacional que los rinocerontes han sido trasladados desde en el vasto delta del Okavango, en el norte de Botsuana, a otra zona de la que no ha dado más información, tal y como ha contado la página web All Africa.

