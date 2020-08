Botello y Small dan positivo por COVID-19 y son baja de la “burbuja” de la selección

Por su lado, el jefe del departamento médico de la Federación Panameña de Fútbol, Gerinaldo Martínez, indicó: “Esta fue la primera etapa del protocolo sanitario que se debe seguir durante el macrociclo. Era muy importante llevar adelante estas pruebas para asegurar el menor riesgo posible durante la estadía en Coclé. Hablé personalmente con Botello y Small; están tranquilos y saben que lo que necesiten me pueden llamar de una vez, como así también les pedí que, si algún familiar o allegado suyo sintiera algún tipo de síntoma, también me lo informaran de inmediato para apoyarlos en los pasos a seguir”. Sobre Ramos y Ceceña, el Dr. Martínez comentó que “permanecerán en el hotel de concentración en la ciudad y los estaré llamando diariamente para ver cómo están. Saben que con ellos también estamos 100% a disposición”.

De la delegación de 50 personas, los únicos dos que no se realizaron las pruebas durante este fin de semana son el DT Thomas Christiansen, quien se encuentra en cuarentena obligatoria, la cual termina mañana lunes, y el preparador físico Christian Beguer, quien aún no ha arribado al país.

You May Also Like