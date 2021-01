Botarán a funcionarios que acepten o aceptaron ser vacunados sin ser prioridad

“Lo que pasa es que en estos temas hay que cuidar a los pacientes. Cuando tú vacunas gente no puedes poner la lista de ellos en un periódico, porque podrías estar atentando contra la ética. Así que el tema de poner los nombres en lista para que la ciudadanía los vea no está permitido”, explicó la Ruiz durante una visita al complejo.

Así mismo, quienes aparezcan en el listado del registro de vacunación y no son médicos ni enfermeras que están en salas UCI, UCRE, sino funcionarios de la CSS, serán igualmente destituidos. La vida de los panameños no permite el juega vivo de nadie”.

