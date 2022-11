Boston Dynamics y otros fabricantes de robots se comprometen a no crear armamento

Boston Dynamics ha sido respaldada por la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzados de Defensa (DARPA). No obstante, con esta decisión de no armar a Spot, este solo se podrá usar para misiones que no impliquen las armas, como las operaciones de vigilancia.

El conocido perro robótico de Boston Dynamics no volverá a equipar un arma a partir de ahora, o al menos esa es la intención de la compañía. Después de que estas máquinas se hayan visto en alguna ocasión portando un arma, la firma tecnológica y otros cinco fabricantes han firmado un compromiso de no armar a sus robots y que revisarían cuidadosamente la aplicación de sus clientes “cuando sea posible”.

