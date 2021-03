Bosques de Panamá: un jolgorio de biodiversidad

En el país, existen esfuerzos de reforestación que buscan restaurar bosques y su conectividad. Sin embargo, mientras los intereses económicos no tomen en consideración la evidencia científica, es difícil que estos objetivos de conservación se cumplan. Así, por ejemplo, estos planes de reforestación incluyen especies que no son nativas de Panamá, como la teca, que no brindan recursos ni refugio a la vida silvestre, en áreas que son vitales para la conectividad entre bosques nativos, ponen en riesgo los beneficios que todos recibimos de los bosques.

