‘Bosco Vallarino es torpe’: Javier Ortega

Aunque no se refirió a la cantidad de despidos realizados, aseguró que en ninguno de esos casos el alcalde Vallarino “violó la ley”. Asimismo, Barroso calificó como “irrespetuoso e irresponsable” a Ortega, por los calificativos que emitió contra el alcalde. “Nosotros no vamos a caer en estas diatribas, porque estamos trabajando”, recalcó.

You May Also Like