Borussia Dortmund, marcha triunfal y en buena forma ante VfL Bochum

En el próximo partido, Borussia Dortmund jugará ante VfL Wolfsburg en el Volkswagen Arena a las 9 a.m. el próximo sábado 5 de noviembre y el VfL Bochum se enfrentará de local ante Borussia Mönchengladbach a las 9 a.m. en el Vonovia Ruhrstadion.

