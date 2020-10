Borrell tendrá que comparecer ante el Parlamento Europeo sobre la misión enviada a Venezuela

“Por el momento no se cumplen las condiciones, pero seguimos pensando que hay una ventana de oportunidad “, indicó Borrell en una rueda de prensa al término de un Consejo de ministros de Exteriores de la UE, a los que informó de los resultados de la última reunión por videoconferencia del Grupo Internacional de Contacto para Venezuela, que auspicia la Unión y que él presidió el pasado jueves. El alto representante, eso sí, admitió que hay posiciones divididas y que mientras “algunos creen que es posible, otros creen que no existe ya esa posibilidad”.

