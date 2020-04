Borrell tacha de “inaceptable” la idea de probar una vacuna contra el coronavirus en África

Esta reasignación de fondos, explicó Borrell, no supondrá que ningún país reciba menos ayuda de la que hubiera recibido de no producirse el cambio, sino que la reorientación solo persigue enfrentar lo que la UE considera ahora una prioridad potente.

Borrell advirtió de que la pandemia podría tener consecuencias “devastadoras” en países sin suficientes médicos, pruebas de diagnóstico, equipamiento de protección o acceso a agua potable, y subrayó que “si el virus no se vence en todas partes será como si no se hubiera vencido en ninguna”

“Si puedo ser provocador, ¿no deberíamos estar haciendo este estudio en África , donde no hay máscaras, ni tratamientos, ni reanimación? Un poco como se hace en otros lugares para algunos estudios sobre el sida. En las prostitutas, intentamos cosas porque sabemos que están muy expuestas y que no se protegen a sí mismas “, planteó Mira.

