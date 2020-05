Borrell se muestra partidario de que la UE asuma la competencia en Sanidad para hacer frente a futuras crisis

La Unión Europea no tiene competencias en materia sanitaria, pero muchas son las voces que piden que las empiece a tener de cara al futuro tras lo sucedido con el coronavirus. Una de ellas es la del Alto Representante, Josep Borrell , que este jueves ha asegurado que “los problemas no se pueden descomponer” por lo que “tiene que haber un centro capaz de hacer frente a las situaciones en las que las partes interaccionan entre sí”. Para el exministro de Exteriores , entre los Estados miembros se está dando una “falta de coordinación” que exige “soluciones”.

You May Also Like