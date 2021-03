Borrell pidió resolver las acusaciones contra Áñez dentro de la Justicia y sin política

La ex presidenta de Bolivia Jeanine Áñez fue detenida este sábado en una investigación sobre un supuesto golpe de Estado contra el ex mandatario Evo Morales en 2019 y pidió a la OEA y la Unión Europea que sigan de cerca su aprehensión.

El alto representante para la Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, pidió hoy a las actuales autoridades de Bolivia que las acusaciones a la ex presidenta interina Jeanine Áñez y varios de sus ex ministros detenidos por los hechos de 2019 se solucionen con justicia y sin presiones políticas.

