Borrell admite que “hay que hablar con los talibanes” porque “han ganado la guerra” pero no habla de reconocimiento

Lo más llamativo de su rueda de prensa en todo caso fue que admite que “hay que hablar con los talibanes” porque “han ganado la guerra”. Pero aclaró que esa apertura al diálogo no implica reconocimiento, sino que las conversaciones tienen que encaminarse a asegurar la salida del personal. Los siguientes pasos se darán, dijo, en función de cómo el nuevo Gobierno afgano “respete” las normas internacionales. “ No es cuestión de reconocimiento oficial, sino de tratar con ellos. Tenemos que implicarnos con ellos y, al mismo tiempo, estar muy vigilantes con el respeto de las obligaciones internacionales con las que se han comprometido los talibanes en los últimos 15 años”, indicó Borrell, que instó a esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos.

