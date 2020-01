Borrador del libro de Bolton sacude el juicio

En el inicio del alegato de la defensa el sábado pasado, el abogado de la Casa Blanca Pat Cipollone dijo que Trump “no ha hecho absolutamente nada malo” y que compete a los votantes, no al Congreso, decidir en las elecciones de noviembre próximo si debe continuar o no en el gobierno.

El diario The New York Times informó el domingo que, de acuerdo con el libro de Bolton, el mandatario le dijo que la ayuda militar a Ucrania estaba sujeta a que Kiev investigara a su potencial rival en las elecciones de noviembre de 2020, Joe Biden.

