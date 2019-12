Borja Thyssen sale absuelto del delito de fraude fiscal porque no hay pruebas de que fingiera vivir en Andorra en 2007

Tal y como señaló El Confidencial, en la sentencia del 11 de diciembre se establece que Borja Thyssen no realizó la declaración de la renta en España y, ese año, recibió 1,4 millones de euros “procedentes de la venta de exclusivas y reportajes a la revista Hello Ltd […] a través de una cuenta abierta en Andorra a nombre de una sociedad domiciliada en norteamericana, Grobach Llc”, sociedad que apareció en los Papeles de Panamá y se acogió a la amnistía fiscal de 2012.

You May Also Like