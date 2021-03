Boris Johnson también se vacuna contra la Covid con AstraZeneca: “Es segura”

“Literalmente no he sentido nada”, dijo Johnson a los medios tras abandonar el centro médico. Cuestionado por posibles temores entre la población a sufrir efectos secundarios, el primer ministro respondió: “No me escuchen solo a mí, escuchen a todos los científicos y a lo que la Agencia Europea del Medicamento dijo este jueves”. “Recomiendo encarecidamente a todo el mundo que en cuanto reciban la notificación (del sistema sanitari o) acudan a vacunarse”, agregó.

