Boris Johnson sugiere que los hosteleros puedan prohibir la entrada los no vacunados

El primer ministro británico, Boris Johnson , sugirió este miércoles ante una comisión parlamentaria la posibilidad de que los propietarios de los pubs y restaurantes ingleses pudieran prohibir la entrada a los clientes que no estuvieran vacunados de la covid-19 una vez estos establecimientos reabran en Reino Unido, algo que no está previsto hasta, al menos, mediados de abril.

