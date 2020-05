Boris Johnson anuncia una desescalada con cinco niveles de alerta por colores y avisa: “Subiremos las multas”

Según The Guardian, Emmanuel Macron y Boris Johnson han llegado a un acuerdo por el que la cuarentena no se aplicará tampoco a los británicos que viajen a Francia.

Sin embargo, sí se levantarán algunas restricciones. “Hemos dicho que debéis trabajar desde casa si podéis y solo debéis ir a trabajar si no hay alternativa. Tenemos que subrayar que cualquiera que no pueda trabajar desde casa, por ejemplo en la construcción o la industria, debe ser emplazado activamente a ir a trabajar”, ha remachado.

