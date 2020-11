Boris Johnson anuncia un confinamiento de un mes para Inglaterra

No se tratará, explicó, de un confinamiento tan restrictivo como el de la pasada primavera , pero sí implicará que no se permita a los ciudadanos salir de sus casas más que por motivos de educación, trabajo o compras de primera necesidad.

“Los comercios no esenciales y los recintos de entretenimiento cerrarán, y los pubs y restaurantes deberán cerrar excepto para servir comida a domicilio” , señaló Johnson, antes de puntualizar que los lugares de trabajo para la gente que no pueda trabajar desde casa, como la construcción, sí seguirán abiertos.

