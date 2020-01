Boquitas del Mar | La Prensa Panamá

Boquitas del Mar, como se llama el establecimiento de marras, es chiquitín: seis mesas adentro, dos afuera, enfrente al Manolo. Promete ser marisquería, y no verás en su carta ni pluma ni casco: escamas o muerte.

Pedimos unas canastas de patacones rellenas de camarones, pero la trajeron mixta: no importa, nos la comemos, dijimos RDT y yo, ya que en todo caso, era eso o la mesa, y no tenía antojo de barniz.

Luego vinieron a la mesa unos anillos de calamar apanados con salsa tártara, muy sabrosos, y una orgía de mariscos (gula, gula, maldita gula, enoorme bandeja) con deditos de corvina apanados, almejas y cambombia al ajillo, pulpo a la gallega y camarones a la criolla.

RDT se quejó de que a los camarones les faltaba un toque de picante, pero a mí no me pareció: más bien, me gustó muchísimo ese segmento de la bandeja porque aunque eran chiquitos, estaban todos y cada uno escrupulosamente limpios y la salsa criolla era delicada, con tomates de buen sabor, cebollas sofritas al punto correcto; al pulpo a la gallega le faltó con creces un toque de aceite de oliva; los deditos de corvina, que se habían aliñado previamente con curry , estaban correctamente apanados (en este momento, recomiendo fuertemente echarle a la salsa tártara un toque de picante de la casa, muy bueno) y las almejitas y la cambombia al anillo tenían la versión de monosalsa de la casa, la misma que traían los mariscos mixtos dentro de los patacones: abundante ajo, fresco y troceado, dentro de un caldo espesado.

Es cocina de fonda en el mejor sentido de la palabra, el tipo de cocina que produciría el sentimiento de “Oye, me gané la lotería, mi cocinera nueva cocina absolutamente delicioso”. Es cocina casera bien hecha, con respeto a los ingredientes y a precios decentísimos.

La también decentísima joven que nos atendió nos recomendó el pescado entero frito, así que elegimos uno relleno. Vino un parguito (¿corvinita?) de dos o tres libras, con la panza harta en recao verde y la piel crocante. Con un chorrito de jugo de limón resultó muy, muy satisfactorio.

También pedimos unos langostinos al curry , tal vez fue el único rubro en que la relación costo-calidad no fue obviamente buena, ya que los cinco langostinos eran chicones, pero en todo caso, la salsita tenía sazón delicada y el arroz, aunque no tenía coco (no había ese día) estaba bien hecho.

La única decepción contundente fue un plato de calamares rellenos de queso Cheddar, en donde los calamares estaban cauchudos y al queso se le sentía el procesamiento, amargo, desde la otra cuadra.

Dijo RDT, una mujer sumamente inteligente y culta, que su marido tiene por política mantener sus expectativas bajas y ordenar únicamente preparaciones sencillas en sitios como ese. Cierto, le dije, si yo viniera en calidad de “ciudadana de a pie” haría lo mismo, pero profesionalmente, me toca explorar los límites —o limitaciones— de la cocina.

El postre fue un pastel de manzana que estuvo muy sabroso, con la masa fresquita, para variar, y cuando RDT preguntó si el espresso era de halar palanca o empujar botón, le dijeron que de este último tipo, así que bebimos té.

También ofrecen un menú ejecutivo donde por cinco dólares y pico te dan sopa, plato fuerte, ensalada y postre.

Tienen jugos, sodas, cervezas y sangría, esta última muy decente. Dixit.

Calificación: *1/2Presupuesto: $ Dirección: Vía Argentina Edif. Don Julio Local 2 (frente a Manolo) Horario: de lunes a sábado, de 11:30 a.m. a 11:00 p.m.; cerrados los domingos Teléfono: 264-4212 Acceso a discapacitados: No Aceptan: Visa, MasterCard, American Express, cheques personales Recomendados: Orgía de mariscos, 22 dólares (para mínimo dos), canastas de patacones rellenas de mariscos (4 dólares) Relación costo-calidad: Corvina frita entera rellena (5.50 dólares)