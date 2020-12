Boone le da su espacio a LeMahieu para decidir su futuro

Cashman dijo la semana pasada que la condición del infielder venezolano Gleyber Torres decayó en el periodo cuando no hubo béisbol en la primavera y que no estaba listo cuando inició la temporada en julio. Boone estuvo de acuerdo con esa valoración, pero dijo que no le preocupaba que condición de Torres fuera a ser un problema.

