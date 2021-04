Bonos solidarios acapararon las quejas en veeduría social

Señaló que los ciudadanos manifestaron que no había “equidad” en las ayudas, pues los alimentos entregados en las bolsas no se comparaban con los $120 que se reciben con el bono y el vale digital.

Rigoberto Pittí, coordinador de la veeduría, detalló que en el 85% de las denuncias relacionadas con los bonos entregados físicamente las personas se expresaron insatisfechas porque no recibieron dicho auxilio financiero y se sentían desamparadas, porque muchas estaban sin trabajo, no clasificaban o no fueron tomadas en cuenta para la entrega.

