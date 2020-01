Bonos corporativos reaniman a bolsa panameña

Mientras, en el mercado secundario se transaron un total de un millón 778 mil dólares en Notas del Tesoro del Gobierno de la República de Panamá con una tasa de interés de 6.75% con fecha de vencimiento el 14 de marzo de 2007 colocadas a un precio de 101.36% y con un rendimiento aproximado de 6.432%; en acciones de fondo se negociaron de Banistmo Bond Fund, Inc. 3,000 acciones a un precio de 10 dólares cada una, y de Banistmo Bond Fund II, Inc. 3,000 acciones a un precio de 10 dólares cada acción.

You May Also Like