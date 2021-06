Bonos azules, potencial fuente de financiación para Latinoamérica

Por eso, destacó que “la sostenibilidad está estrechamente relacionada con la rentabilidad” puesto que “si yo no construyo bien un puente, si no asumo que puede haber un huracán o un maremoto, ese puente va a quedar bajo el agua.

“La sostenibilidad está estrechamente relacionada con la rentabilidad” puesto que “si yo no construyo bien un puente, si no asumo que puede haber un huracán o un maremoto, ese puente va a quedar bajo el agua y no se van a poder cobrar peajes”, dijo James Scriven, gerente de Banco IInteramericano de Desarrollo Invest. Tras la crisis económica provocada por la pandemia, se ha tensado aún más la capacidad fiscal de los gobiernos y que la mayoría de los países latinoamericanos “hayan ido para atrás” en sus niveles de desarrollo. Las estimaciones recientes apuntan a que los mercados emergentes necesitarán 20 billones de dólares hasta 2030 para afrontar los desafíos que supone el cambio climático, de los que los Gobiernos solo podrán aportar un 25%.

You May Also Like