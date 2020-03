Bono, de U2, compone una canción para los que luchan contra el coronavirus

El cantante Bono ha subido a sus redes sociales un vídeo en el que canta, por primera vez en público, una canción que acaba de componer enternecido por la crisis del coronavirus. Un tema que “creo que se titula Let your love be known“, según dice el vocalista de U2.

El compositor ha dedicado la canción “para los italianos que la inspiraron. Para los irlandeses, para CUALQUIERA que este día de San Patricio está en una situación difícil y sigue cantando. Para los médicos, enfermeras, cuidadores en primera línea, es a ti a quien cantamos”.

“En este día de San Patricio, un pequeño tema hecho aquí hace sólo como una hora. Creo que se titula ‘Let your love be known'”, decía antes de cantar.

La letra dice: Caminé por las calles de Dublín y no había nadie cerca. No, no te conozco / No, no pensé que no me importaría / Vives muy lejos / Al otro lado de la plaza / No puedes tocar, pero puedes cantar desde los tejados / Cantar por teléfono / Canta y prométeme que no te detendrás / Canta, tu amor se conocerá“.