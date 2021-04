¡Bombazo! Neymar quiere volver al Barça y acepta nueva rebaja salarial

Operación clave, pero difícil de concretar. Joan Laporta pretende que Neymar JR regrese al FC Barcelona, pero no encuentra la fórmula económica para conseguirlo. Es una operación bastante compleja porque hay que desembolsar una cantidad considerable, pues en este momento el brasileño gana 70 millones de euros brutos en París, y luego el precio del traspaso del Paris Saint-Germain, un club que históricamente se ha negado en venderle algún jugador al Barça. La lista es extensa, han pretendido a Thiago Silva, Marquinhos, Verrati, Di María y el propio Neymar en un par de ocasiones. La respuesta siempre ha sido la misma: “No”.

Si Laporta logra finiquitar el fichaje, sería una operación redonda. Por una parte, firmaría a uno de los mejores futbolistas del mundo que está en posición para ganar este año la Champions League. Su participación en la eliminatoria frente al Bayern Múnich fue asombrosa. Además está el efecto colateral: De fichar a Neymar, éste sería uno de los argumentos más sólidos para que Lionel Messi decida renovar su contrato con el Barça. Messi ya sabe que el presidente lo está intentando. Solo resta ver cómo se mueven las piezas para cerrar la operación, pues el pasado verano Bartomeu también le dijo que lo estaba intentando, pero al final no lo consiguió.

Múltiples negociaciones

Neymar está demostrando que quiere volver al Camp Nou. Su deseo no se limita a una declaración de intenciones sino que está dispuesto a reducir considerablemente sus ingresos por volver a vestir la camiseta azulgrana. Si ya en un principio había dado un paso al frente en este sentido, ahora se produjo una segunda rebaja. Sin embargo, hay un factor preocupante y es que paralelamente parece estar negociando su renovación con el PSG. Diversas fuentes aseguran que ya existe un acuerdo entre ambas partes, pero esto no se ha hecho oficial. Mientras esto se confirma, el Barça sigue moviendo sus fichas para intentar que regrese. Desde el club muestran gran prudencia en hacer valoraciones, no pierden la esperanza pero son conscientes de las dificultades que conlleva realizar esta operación.

No es secreto que la dirección deportiva del club azulgrana trabaja en realizar un gran fichaje el próximo verano. Neymar y Haaland son las opciones sobre la mesa. El problema que se encuentran con el delantero noruego es que ahí no hay rebajas posibles. Raiola, agente el jugador, sabe muy bien que es el momento ideal para finiquitar el traspaso y no cederá nada. Asimismo, Lautaro Martínez también es otro de los nombres que ronda en el radar culé. Sergio ‘Kun’ Agüero también podría llegar, pero no habría que cancelar nada por su traspaso debido a que finaliza su contrato con el Manchester City y no será renovado.

Estudio del capital

Aún queda por resolver el tema de la auditoría, un aspecto clave para saber el capital del que pueda disponer el Barcelona para realizar fichajes. Todavía la Directiva azulgrana no tiene resultado de este tema. Hay quienes especulan que la situación económica del club podría ser peor de lo esperado. De ser así, por su puesto el presupuesto de fichajes se verá mermado. Entretanto, es aquí cuando entra en juego las ventas. Varios jugadores serán puestos en el mercado con el fin de conseguir ingresos que permitan financiar las incorporaciones. Pjanic, Coutinho y Umtiti tienen muchas fichas de salida, pero la lista podría no acabar ahí.