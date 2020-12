¡Bombazo! El PSG despide a Thomas Tuchel tras ganar un partido por goleada – Diez

Además, Tuchel habló del poco valor al trabajo de equipo por culpa de las estrellas: “Creo que es una vergüenza para los jugadores porque borra por completo las actuaciones muy serias del equipo. Siempre dicen que tenemos a Di María, Mbappé y Neymar. Por supuesto que ganan en Burdeos, pero eso no es un logro parece. Y con eso, por supuesto, no se aprecia la disciplina, el juego sostenido y la intensidad”.

Aún no hay nada oficial y de hecho el despido del entrenador aún no se ha hecho público por parte del equipo parisino, pero todo está en marcha para cambiar la estructura e intentar darle una vuelta al equipo en el segundo tramo de la temporada.

You May Also Like