Bombas halladas cerca al Capitolio se pusieron antes de enero 6

La recompensa por información que conduzca a la ubicación, arresto y condena de la persona ––o personas–– responsable de colocar las bombas es ahora de US$ 100.000. El FBI y la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) ya habían aumentado la recompensa una vez, a US$ 75,000, a principios de este mes.

