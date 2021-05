bombardeos múltiples con ‘Iron Dome’ bloqueando a Hamas

Respecto a la represalia israelí sobre territorio gazací, las FDI han precisado que unos 160 aviones han llevado a cabo un ataque simultáneo masivo contra una red de túneles de Hamás debajo de la ciudad de Gaza alrededor de la medianoche del jueves. Durante casi 40 minutos, unos 450 misiles han alcanzado aproximadamente unos 150 objetivos en el norte de Gaza en un ataque del que todavía no han determinado los daños las fuerzas israelíes, según informa ‘The Times of Israel’.

