Bomba de la II Guerra Mundial estalla mientras era asegurada bajo el agua en Polonia | Internacional | Noticias

El dispositivo encontrado en Swinoujscie probablemente fue utilizado en abril de 1945 contra el buque de guerra nazi Luetzow . Los expertos no saben por qué la bomba no estalló en ese momento. (I)

Un portavoz de la armada, el teniente coronel Grzegorz Lewandowski, dijo a The Associated Press que nadie resultó herido ya que los zapadores se encontraban a una distancia prudente del estallido, que se percibió entre los residentes en Swinoujscie.

