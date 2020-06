¡Bomba! Asociación de jugadores ya envió la propuesta a la MLB para reanudar la temporada

Según Jeff Passan, la Asociación de jugadores ya entregó su nueva propuesta a la MLB en busca de cerrar un acuerdo e iniciar la temporada.

En la noche de este 31 de mayo del 2020, salió a la luz que la Asociación de jugadores al fin envió la propuesta a la MLB luego que no llegaron a ningún acuerdo anteriormente.

La propuesta consiste en que se haga una temporada de 114 juegos que finalice el 31 de octubre, con el derecho a que los jugadores voten por no participar en la temporada si lo consideran “riesgoso”.

Además, trae un posible aplazamiento de los salarios sí en el 2020 se cancela la postemporada por algún brote de coronavirus o alguna otra razón.

También dice que los jugadores que no deseen jugar por algún motivo van a recibir un pago, mientras que otros solo recibirán solo el tiempo de servicio.

Sin embargo, la MLBPA propone una extensión de la postemporada a unos 2 años como mínimo, ósea, el dinero que le quedan debiendo a los jugadores, la MLB tendrán un plazo de dos años para pagarlos.

