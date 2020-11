Bolt, Phelps, Hamilton, Biles… 20 años maravillosos en el deporte mundial

No olvidemos tan fácilmente. Años antes de que Marc Márquez impusiera su tiranía en MotoGP, un italiano de Tavullia mandaba en el reino de las dos ruedas. Debutó en 1996, ha conquistado 9 campeonatos mundiales y 24 años después aún sigue poniendo la moto a 300. Eso sí, su inquebrantable amistad con Márquez se fue por el desagüe en cuanto aquel pequeñajo pasó de admirarle a retarle –y no solo eso– en cada curva.

En el podio de los grandes visionarios está por méritos propios una profesora de Baltimore de cuyo nombre no puedo acordarme y que, una tarde cualquiera, hizo su predicción: «Su hijo nunca llegará a concentrarse en algo». Deborah escuchó angustiada, el niño no era capaz de leer dos párrafos seguidos y no paraba quieto. Así que un día, por pasar el tiempo, acompañó a sus hermanas Whitney y Hillary a la piscina. Poco más hace falta ya contar del chavalín, Michael. Solo un pequeño detalle ilustrativo más: durante los 1460 días de un ciclo olímpico de cuatro años, entrenó 1459. La nieve le impidió entrar en el pabellón aquel otro día navideño. Phelps es el deportista con más medallas olímpicas de la historia: 28 (23 oros, 3 platas y 2 bronces). Nadie ha competido como él durante el siglo XXI. Bueno, quizás solo este de abajo.

You May Also Like