Bolsonaro tiene fiebre y se somete otra vez a la prueba de covid-19 | Internacional

“Estoy evitando [acercarme] porque vengo del hospital. Hice una placa del pulmón, el pulmón está limpio, ¿de acuerdo? Me hice el examen de covid hace poco, pero todo está bien “, dijo el presidente, según el vídeo difundido por el canal oficial de Bolsonaro en YouTube, Foco do Brasil . Bolsonaro tiene 65 años y por su edad forma parte del grupo en riesgo de contraer la enfermedad.

You May Also Like