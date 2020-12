Bolsonaro insiste en que quien contrajo covid-19 no debería vacunarse

“Eso no es un detalle”, subrayó el gobernante, quien enfatizó que “las cosas (por la vacunación) no se pueden hacer corriendo, porque se trata de la vida del prójimo”.

Bolsonaro, cuyo Gobierno prevé comenzar el plan de vacunación contra el coronavirus a fines de febrero o marzo, también insistió en que si el país aún no cuenta con antídotos aprobados no es por responsabilidad de las autoridades.

Bolsonaro también insistió en que si el país aún no cuenta con antídotos aprobados no es por responsabilidad de las autoridades

You May Also Like