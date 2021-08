Bolsonaro defiende que todos deberían comprar un fusil para no ser “esclavizados”

Interrogado este viernes ante el palacio presidencial por posibles medidas a este respecto, ha sentenciado: “Todo el mundo tiene que comprar un fusil. La gente armada nunca será esclavizada “. A continuación, ha aludido a un “idiota” que le exhortaba a comprar frijoles: “Si no quieres comprar un rifle, no molestes a quien quiera comprarlo”, según el portal G1.

You May Also Like