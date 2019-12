Bolivia: investigan por corrupción empresas ligadas a Evo Morales

La reunión para diseñar las estrategias del Movimiento al Socialismo (MAS) de cara a las próximas elecciones bolivianas, cuya fecha aún no fue definida, se realizó el sábado en una casa del barrio de Liniers, al oeste de la capital, donde Morales, que no será candidato, tuvo su primera improvisada aparición pública en Argentina.

Ortiz replicó de inmediato, también mediante las redes sociales: “Obviamente, en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos. Según la fiscalización que he realizado, los ejecutivos de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida reportaban de su gestión al exvicepresidente (Álvaro) García. ¿Usted no sabía?”.

