Bolivia expulsó al activista cubano Jorge Castro a pedido de la dictadura castrista

De acuerdo a la ONG, lo mencionado “ convierte a Cuba, objetivamente, en enemigo de Europa y de la libertad en el mundo . No existe ya duda de ello. Sin embargo, las élites de la izquierda europea no han dado ni un solo paso para darse cuenta del engaño que sufrimos en Europa desde 1959 con la falsa pantomima de la lucha ‘contra el imperialismo’, el mismo que Cuba viene ejerciendo en Latinoamérica y en el mundo desde los años 60, con la ayuda de la URSS hasta los años 90 y en solitario y con igual fuerza después, y ahora con la alianza con Vladimir Putin”.

“Mientras esto sucede con la argumentación de la ‘soberanía’ y ‘autodeterminación’ de los pueblos, resulta evidente que no sólo su pueblo no es tenido en cuenta para dicha autodeterminación. Además, Cuba se ha destapado, ya de forma escatológicamente evidente, como el mayor aliado de Vladimir Putin en la invasión de Ucrania , una violación de la soberanía de Ucrania y una masacre que van en contra de dichos principios, al tiempo que apoya la represión salvaje que Irán está acometiendo contra las mujeres y contra su pueblo. Baste ver las declaraciones de Miguel Díaz Canel ‘felicitando’ a Vladimir Putin en Rusia por la ‘anexión de territorios ucranios’ y el apoyo a Putin en Naciones Unidas, donde Cuba hace una denostada labor diplomática para conseguir votos a favor de Rusia e Irán contra la condena de la mayoría de los países del mundo”, continuó Prisoners Defenders.

Según el reporte, hay 1034 presos políticos en Cuba en estos momentos, 24 nuevos en noviembre. En su más reciente informe, la ONG hizo hincapié en que, cada mes, el régimen “ sigue hostigando, amenazando, citando y deteniendo a miles de personas , y encarcelando y procesando penalmente a decenas de nuevos presos políticos. La represión no sólo no cesa, sino que sigue manteniendo unos niveles inhumanos desde el 11J”.

You May Also Like