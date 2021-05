Bolivia desiste de intervenir hospitales privados por Covid-19

“Posiblemente el tema de expropiación en un precio justo no se ha entendido bien, si no se ha entendido bien, lo corregimos”, declaró el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo, a la cadena de televisión Unitel , un día después de haber anunciado la intervención de dos hospitales privados, lo que levantó críticas del sector empresarial.

