Bolívar y el derecho internacional

No fue hasta julio de 1822 cuando Estados Unidos, el primero de ellos, reconoció a Colombia, en virtud de lo cual David Craig, el primer cónsul extranjero, arribó al istmo, abril del año siguiente. El Reino Unido no quiso quedarse atrás y, en octubre de 1823, nombró cónsules en Argentina, Chile, Colombia, México y Perú, entre los cuales estuvo Malcom MacGregor, primer cónsul británico en Panamá.

