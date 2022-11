Bolívar Rodríguez Mendieta, paradigma de valores y arte

Palomita titibú, es su canción más conocida. Él me contó que le dijeron que la tocó la orquesta sinfónica de Nueva York. Yo la escuché en París. Por eso, me parece oportuno destacar que esta canción fue su trabajo de graduación en Argentina: “Allá en la hondonada/ donde cantó el río/ tengo el rancho mío/ titibú pa´mi paloma:/ Silvestre palomita/ de mi selva istmeña/ eres tú la dueña/ titibú mi palomita”.

El profesor Bolívar Rodríguez Mendieta es un chitreano emblemáticos, modelo de vida y dedicación. No permitió que el egoísmo anidara en su corazón. Percibió el mundo desde una óptica colectiva. Nace en Chitré el 24 de mayo de 1926, lugar donde fallece el 6 de junio de 2022. Fue hijo del matrimonio compuesto por don Saturnino Rodríguez y doña Dolores Mendieta. Su padre fue un gran carretero (fabricante de carretas). Se dedicó, al igual que su progenitor, a la carpintería, a la música y a la poesía. Recuerda que confeccionó una carreta para transportar agua; la novedad consistía en que no era tirada por bueyes, sino por chivos.

