Boletín advierte sobre extremistas nacionales en EE.UU.

«Si bien la alerta del departamento no dice absolutamente nada nuevo, es valioso solicitar la ayuda del público para identificar y alertar a las autoridades sobre actividades sospechosas. El público atento siempre serán los mejores ‘ojos y oídos’ para las fuerzas del orden», dijo el miércoles Brian Harrell, ex subsecretario de protección de infraestructura del departamento.

You May Also Like