Bofetones, puñetazos, tartazos… Otros políticos que han sufrido agresiones en actos públicos antes de Macron

Nada más y nada menos que un zapatazo es lo que, por poco, no recibió el expresidente de Estados Unido s, George W. Bush, durante una rueda de prensa en Irak. El incidente ocurrió en diciembre de 2008, cuando el periodista iraquí Muntazer al Zaidi arrojó sus dos zapatos al mandatario, quien tuvo los reflejos para poder esquivar el primero y evitar el segundo. “Este es un beso de despedida del pueblo iraquí, perro” soltó entonces el periodista. Al Zaidi recibió una sentencia de tres años de prisión que luego se redujo a dos, siendo liberado en septiembre del año siguiente por no contar con antecedentes penales.

